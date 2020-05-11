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Анна Седокова восхитила поклонников снимком в распахнутом халате

Фотография Анны Седоковой в распахнутом халате восхитила поклонников. В новой публикации в Instagram певица обсудила похудение, а также раскрыла свои параметры.

Для нового снимка Анна Седокова позирует на шезлонге в закрытом купальнике, который демонстрирует, распахнув халат. В комментариях поклонники высоко оценили фигуру артистки, назвав ее сексуальной. В своем обращении к публике звезда призналась, что практикует интервальное голодание, которое назвала образом жизни, а не простой диетой. Артистка порекомендовала метод фитнес-эксперта Мартина Беркхана, когда человек не ест в течении 16 часов. За оставшиеся 8 часов можно позволить себе 2-3 приема пищи. В последние 5 дней Седокова практикует 20 часов голодания, начиная есть в 14:00, но планирует сместить график к 12:00.

Помимо интервального голодания Анна Седокова практикует занятия спортом, чтобы сбросить 6 лишних кг. Артистка призналась, что по утрам она весит 65,5 кг при росте 172 см.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:46

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