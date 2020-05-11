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У Lexus появится недорогой и субкомпактный кроссовер

В линейке продукции Lexus станет доступен бюджетный кроссовер. По имеющимся данным, он будет относиться к субкомпактным моделям и получит название BX.
У Lexus появится недорогой и субкомпактный кроссовер

Новинка станет меньше по габаритам, чем UX. При этом её техническое оснащение будет аналогичным Toyota Yaris Cross. Начало реализации Lexus BX запланировано на 2023 год. Китайские СМИ сообщают, что субкомпактная модель будет несколько крупнее родственной модели от Toyota, получит оригинальный кузов, а также большее число опций. В качестве базы для BX станет использоваться компактная версия модульной тележки TNGA. Речь идёт о платформе с именем GA-B. При этом Lexus UX использует в качестве основы GA-C. Предположительно, длина кузова модели не будет больше 4,3 м.

Каких-то инноваций для силовой гаммы авто не предполагается. Под капотом Lexus BX разместят гибридный узел, включающий атмосферный ДВС объёмом 1,5 л, вспомогательный электродвигатель, а также вариаторную трансмиссию с «механикой» для первой передачи. Не исключается, что для топ-модификаций появятся электрические системы с полным приводом E-Four. На сегодня наиболее компактным кроссовером от марки Lexus является UX. Внедорожник презентовали в 2018-м и предлагают в РФ с ценником от 2,1 млн рублей по акции. Без использования специальных предложений от бренда за кроссовер придётся отдать 2,43-3,87 млн рублей.

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Авто / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:57

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