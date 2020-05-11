Патрисия Каас расказала об отношениях с российскими зрителями





В то время в стране все менялось, а звезду зарубежной эстрады публика сразу приняла за свою. По словам Патрисии Каас, залы были переполнены поклонниками, а некоторые посещали ее концерты целыми семьями. Российские зрители знали, что знаменитость родилась в семействе шахтеров. Многие фанаты тогда знали ее композиции на память и подпевали во время шоу.Как сказала певица, с тех пор она приезжала в РФ минимум 20 раз. Однажды Патрисия Каас побывала в Санкт-Петербурге, где осмотрела Эрмитаж, различные соборы и памятники.