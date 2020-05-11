Сергей Собянин назвал главные условия жизни в “новой реальности”





По мнению Сергея Собянина, жизнь после пандемии коронавируса изменится, а населению нужно вести себя соответственно переменам. Чиновник предположил, что новая культура должна уделять основное внимание максимальной заботе о здоровье, чтобы противостоять новым вызовам и ограничениям. Мэр столицы подчеркнул, что на совещании он совместно с коллегами из регионов долгое время обсуждал меры, которые необходимы в обновленных реалиях.Собянин не отрицает, что многое в будущем зависит от граждан, которым придется вести себя ответственно и заботиться о своем состоянии, а также безопасности окружающих.