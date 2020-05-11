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Сергей Собянин назвал главные условия жизни в “новой реальности”

Сергей Собянин назвал главные условия для комфортной жизни в “новой реальности”. Мэр Москвы обратил внимание на развития сферы здравоохранения во время совещания по вопросу состояния здоровья населения и санитарно-эпидемиологической обстановки в России.

По мнению Сергея Собянина, жизнь после пандемии коронавируса изменится, а населению нужно вести себя соответственно переменам. Чиновник предположил, что новая культура должна уделять основное внимание максимальной заботе о здоровье, чтобы противостоять новым вызовам и ограничениям. Мэр столицы подчеркнул, что на совещании он совместно с коллегами из регионов долгое время обсуждал меры, которые необходимы в обновленных реалиях.

Собянин не отрицает, что многое в будущем зависит от граждан, которым придется вести себя ответственно и заботиться о своем состоянии, а также безопасности окружающих.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:42

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