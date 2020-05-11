Решетова показала снимок 5-летней давности с экстремально низким весом





Анастасия Решетова сообщает, что главным источником для этого становится здоровое питание и следование режиму обеспечения организма сбалансированным набором веществ. При этом она достаточно часто публикует на странице в Instagram медиаматериалы, в которых показывает свои занятия спортом.На фото, сделанном 5 лет назад, Решетова показана в состоянии сильной худобы. Анастасия Решетова сообщила, что путь к нынешней фигуре был достаточно сложным и долгим. Для поддержания стройности она сидела на диетах и регулярно занималась спортом. Снимок 2016 года модель опубликовала в качестве контраста, чтобы показать пройденный этап.