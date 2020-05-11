Экс-звезда «Дома-2» Саша Артёмова случайно показала лицо дочери
В сентябре 2019-го участники «Дома-2» Саша Артёмова и Евгений Кузин стали родителями. Имя дочери до сих пор звёздная пара не раскрывает и на всех фото в социальных сетях малышка запечатлена со спины, а вот сегодня лицо девочки случайно попало в объектив.
25-летняя Саша Артёмова и 35-летний Евгений Кузин решили подышать свежим воздухом, солнечная погода идеальна для прогулок, отметили супруги. Экс-звезда телестройки случайно засветила лицо дочери в своём Instagram-аккаунте, фанаты это поняли, потому что фото сразу было удалено. Рассказывая о своих планах на постройку жилья, Артёмова направила камеру на коляску, показав малышку. Фолловеры, изучая снимок, отметили, что девочка больше похожа на отца.
Спустя полтора года, имея на то причины, супруги не обнародовали имя дочери: беременность Артёмовой проходила очень сложно, но Кузин всегда был рядом, и девочка родилась на свет здоровой. По существующей информации в Сети, наследницу звёздных родителей, которые построили свою любовь в «Доме-2», назвали Александрией.
Звездная мама неоднократно делилась со своими поклонниками в соцсетях, что боится держать дочь на руках: «Всё такое хрупкое, нежное, ранимое!».
25-летняя Саша Артёмова и 35-летний Евгений Кузин решили подышать свежим воздухом, солнечная погода идеальна для прогулок, отметили супруги. Экс-звезда телестройки случайно засветила лицо дочери в своём Instagram-аккаунте, фанаты это поняли, потому что фото сразу было удалено. Рассказывая о своих планах на постройку жилья, Артёмова направила камеру на коляску, показав малышку. Фолловеры, изучая снимок, отметили, что девочка больше похожа на отца.
Спустя полтора года, имея на то причины, супруги не обнародовали имя дочери: беременность Артёмовой проходила очень сложно, но Кузин всегда был рядом, и девочка родилась на свет здоровой. По существующей информации в Сети, наследницу звёздных родителей, которые построили свою любовь в «Доме-2», назвали Александрией.
Звездная мама неоднократно делилась со своими поклонниками в соцсетях, что боится держать дочь на руках: «Всё такое хрупкое, нежное, ранимое!».