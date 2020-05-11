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Рекламный контракт Дмитрия Нагиева по стоимости сравнили с квартирой в центре Москвы

Дмитрий Нагиев относится к числу тех звезд, которые даже в режиме самоизоляции продолжают зарабатывать большие деньги. Так, рекламный контракт телеведущего по стоимости сравнили с квартирой в центре Москвы.
Рекламный контракт Дмитрия Нагиева по стоимости сравнили с квартирой в центре Москвы

По данным источника, шоумен является самой дорогой знаменитостью рекламодателей, однако точные цифры его доходов остаются неизвестными. Недавно стало известно, что только за один договор Дмитрию Нагиеву могут заплатить сумму, которой хватит на приобретение квартиры в центре Москвы. Согласно эксклюзивному контракту подобного типа, артист не сможет заключать сделки с компаниями-конкурентами. Также недавно появилась реклама банка, участие в которой принял Иван Ургант. Затем вышла реклама с Николаем Дроздовым.

Напомним, из-за слов Регины Тодоренко по поводу домашнего насилия многие корпорации стали расторгать с ней контракты, хотя ранее она зарабатывала внушительные средства. Как подсчитали эксперты, в целом ведущая потеряла 20 миллионов рублей. Тем не менее, она не является самым высокооплачиваемым представителем шоу-бизнеса в плане рекламирования. Во время кризиса некоторые звезды не потеряли свои доходы и даже увеличили их.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:39

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