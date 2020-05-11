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Компания Valve готовит новую программу лояльности для пользователей Steam

Компания Valve готовит для пользователей сервиса Steam специальную программу лояльности. По словам Павла Джундика, представители фирмы пока не дали конкретного пояснения сложившейся ситуации.
Компания Valve готовит новую программу лояльности для пользователей Steam

Джундик подчеркивает, что в сервисе станет доступна система бонусного начисления баллов. За счет этого покупатели игр получат возможность оставить различные оценки и отзывы. Они должны иметь специальные эмоциональные реакции. Разработчик SteamDB сообщил, что имеется версия, согласно которой компания станет предоставлять игрокам скидки на игры после некоторого периода использования услуг.

SteamDB является неофициальным источником данных о площадке Steam. На портале размещается статистика использования видеоигр, а также сведения касательно многочисленных акций. Основой для этого является сама база магазина. За минувший месяц платформа рассказала о предоставлении ограниченного бесплатного доступа к Hitman, NBA2K, Gears 5.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:45

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