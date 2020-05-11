В Сети раскрыли связь фильма “Суррогаты” с голосовым помощником “Алиса”
В Сети раскрыли связь американского фильма “Суррогаты” 2009 года с голосовым помощником “Алиса” от компании “Яндекс”. ИИ считает, что на смену эры машин придет время роботов.
Согласно сюжету фильма “Суррогаты”, в 2057 году 98% населения не выходят на улицу, а вместо себя они используют роботов. Управление машинами ведется с помощью аппарата, подключенного к головному мозгу. Остальные граждане основали собственные резервации, куда роботам вход был воспрещен. Между этими слоями населения были напряженные отношения, а вскоре появилось оружие, способное убивать и “суррогат”, и его владельца. В эксперименте с “Алисой” голосовой помощник со смартфона заставили поговорить с тем, который подключен на компьютере. Сначала они обменивались случайными фразами, а потом обсудили эру машин, которая наступит в 2050 году.
В Сети пришли к выводу, что этот эксперимент и фильм описывают вполне вероятное будущее, поскольку в современности возможности гаджетов стремительно развиваются.
Согласно сюжету фильма “Суррогаты”, в 2057 году 98% населения не выходят на улицу, а вместо себя они используют роботов. Управление машинами ведется с помощью аппарата, подключенного к головному мозгу. Остальные граждане основали собственные резервации, куда роботам вход был воспрещен. Между этими слоями населения были напряженные отношения, а вскоре появилось оружие, способное убивать и “суррогат”, и его владельца. В эксперименте с “Алисой” голосовой помощник со смартфона заставили поговорить с тем, который подключен на компьютере. Сначала они обменивались случайными фразами, а потом обсудили эру машин, которая наступит в 2050 году.
В Сети пришли к выводу, что этот эксперимент и фильм описывают вполне вероятное будущее, поскольку в современности возможности гаджетов стремительно развиваются.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:24