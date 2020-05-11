Представитель Минздрава Наталья Мокрышева назвала пять способов профилактики коронавируса
Представитель Минздрава Наталья Мокрышева перечислила пять ключевых способов профилактики коронавируса. Советы эксперта опубликованы на сайте ведомства.
Врач озвучила призыв стараться оставаться дома для граждан пожилого возраста, а всем без исключения нужно ограничить контакты с лицами, которые имеют симптомы ОРВИ. Чтобы предотвратить возникновения избыточной массы тела во время карантина, Мокрышева рекомендует пить достаточно воды, питаться сбалансировано и соблюдать режим сна. Эксперт напомнила о призыве ВОЗ заниматься спортом каждую неделю по 150 минут умеренно и 75 минут интенсивно.
Людям, находящимся в группе риска, следует оставаться на связи с лечащим врачом, что стоит делать в дистанционном режиме.
Врач озвучила призыв стараться оставаться дома для граждан пожилого возраста, а всем без исключения нужно ограничить контакты с лицами, которые имеют симптомы ОРВИ. Чтобы предотвратить возникновения избыточной массы тела во время карантина, Мокрышева рекомендует пить достаточно воды, питаться сбалансировано и соблюдать режим сна. Эксперт напомнила о призыве ВОЗ заниматься спортом каждую неделю по 150 минут умеренно и 75 минут интенсивно.
Людям, находящимся в группе риска, следует оставаться на связи с лечащим врачом, что стоит делать в дистанционном режиме.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:33