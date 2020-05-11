Представитель Минздрава Наталья Мокрышева назвала пять способов профилактики коронавируса





Врач озвучила призыв стараться оставаться дома для граждан пожилого возраста, а всем без исключения нужно ограничить контакты с лицами, которые имеют симптомы ОРВИ. Чтобы предотвратить возникновения избыточной массы тела во время карантина, Мокрышева рекомендует пить достаточно воды, питаться сбалансировано и соблюдать режим сна. Эксперт напомнила о призыве ВОЗ заниматься спортом каждую неделю по 150 минут умеренно и 75 минут интенсивно.Людям, находящимся в группе риска, следует оставаться на связи с лечащим врачом, что стоит делать в дистанционном режиме.