АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Видео с поддержкой и волонтерство: Как звезды помогают медикам в период пандемии…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

Представитель Минздрава Наталья Мокрышева назвала пять способов профилактики коронавируса

Представитель Минздрава Наталья Мокрышева перечислила пять ключевых способов профилактики коронавируса. Советы эксперта опубликованы на сайте ведомства.

Врач озвучила призыв стараться оставаться дома для граждан пожилого возраста, а всем без исключения нужно ограничить контакты с лицами, которые имеют симптомы ОРВИ. Чтобы предотвратить возникновения избыточной массы тела во время карантина, Мокрышева рекомендует пить достаточно воды, питаться сбалансировано и соблюдать режим сна. Эксперт напомнила о призыве ВОЗ заниматься спортом каждую неделю по 150 минут умеренно и 75 минут интенсивно.

Людям, находящимся в группе риска, следует оставаться на связи с лечащим врачом, что стоит делать в дистанционном режиме.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:33

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рекламный контракт Дмитрия Нагиева по стоимости сравнили с квартирой в центре…
Представитель Минздрава Наталья Мокрышева назвала пять способов профилактики…
Экс-звезда «Дома-2» Саша Артёмова случайно показала лицо…
Ученые выяснили, как орехи влияют на сердце и сосуды…
В Сети раскрыли связь фильма “Суррогаты” с голосовым помощником…
Любовь Успенская сообщила о скором выходе новых…
В РФ объяснили превосходство отечественных ВМФ над ВМС…
Звезда “Дома-2” Лера Фрост поделилась историей любви из…
В Великобритании эксперты назвали самых уязвимых для коронавируса…
Брэдли Купер отпраздновал День матери с бывшей возлюбленной Ириной…
В Великобритании у владельца Tesla Model 3 отвалился…
Ученые из КНР сообщили о рисках женского бесплодия из-за…
"Самоизоляция - это важно": Влад Соколовский заразился…
В интерфейсе Thunderbolt нашли…
Уехавшая из дома Настя Ивлеева не спешит возвращаться к…
Xiaomi готовит к выпуску смартфоны с изогнутыми 120-герцевыми…
Лучшими друзьями Прохора Шаляпина в период самоизоляции оказались мягкие…
Врач Наталья Мокрышева: «Нарушение самоизоляции в мае опасно из-за риска второй волны…
Тимати с дочерью Алисой устроил сауну на крыше своего…
Бронированный Audi за 55 млн рублей появился на рынке…
Российский самолёт Як-130 вызывает беспокойство у…
Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по…
Евгений Цыганов показал старшую дочь от Ирины…
Владимир Путин заявил о введении разовой выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 15…
Максакова подала новый иск против экс-жены Вороненкова из-за…
В Ростовской области в водосточной трубе найден скелет…
Опубликованы эксклюзивные кадры испытаний «Корнета» против воздушных…
Дмитрий Тарасов трогательно поздравил дочь Милану с днем…
Просмотреть все новости