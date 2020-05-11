АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Видео с поддержкой и волонтерство: Как звезды помогают медикам в период пандемии…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

Любовь Успенская сообщила о скором выходе новых песен

Любовь Успенская порадовала поклонников анонсом выхода новых песен. Соответствующую публикацию королева русского шансона разместила в Instagram.
Любовь Успенская сообщила о скором выходе новых песен

Многие звезды в режиме социального дистанцирования продолжали работать над новыми проектами. То же самое касается и Любови Успенской, которая старалась порадовать любимых слушателей. По словам знаменитости, в скором времени поклонники ее творчества смогут услышать ряд новых композиций. При этом певица не сказала, когда конкретно стоит ожидать официального анонса хитов. Судя по всему, артистка начнет записывать песни после завершения режима самоизоляции из-за COVID-19, так как для этого ей понадобится студия и звукорежиссеры.

Фанатов обрадовала новость касательно творчества исполнительницы. Они также поздравили кумира с Днем Победы и составили перечень ее любимых треков. В топ попали: «Забываю», «Небо», «Кабриолет».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:21

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рекламный контракт Дмитрия Нагиева по стоимости сравнили с квартирой в центре…
Представитель Минздрава Наталья Мокрышева назвала пять способов профилактики…
Экс-звезда «Дома-2» Саша Артёмова случайно показала лицо…
Ученые выяснили, как орехи влияют на сердце и сосуды…
В Сети раскрыли связь фильма “Суррогаты” с голосовым помощником…
Любовь Успенская сообщила о скором выходе новых…
В РФ объяснили превосходство отечественных ВМФ над ВМС…
Звезда “Дома-2” Лера Фрост поделилась историей любви из…
В Великобритании эксперты назвали самых уязвимых для коронавируса…
Брэдли Купер отпраздновал День матери с бывшей возлюбленной Ириной…
В Великобритании у владельца Tesla Model 3 отвалился…
Ученые из КНР сообщили о рисках женского бесплодия из-за…
"Самоизоляция - это важно": Влад Соколовский заразился…
В интерфейсе Thunderbolt нашли…
Уехавшая из дома Настя Ивлеева не спешит возвращаться к…
Xiaomi готовит к выпуску смартфоны с изогнутыми 120-герцевыми…
Лучшими друзьями Прохора Шаляпина в период самоизоляции оказались мягкие…
Врач Наталья Мокрышева: «Нарушение самоизоляции в мае опасно из-за риска второй волны…
Тимати с дочерью Алисой устроил сауну на крыше своего…
Бронированный Audi за 55 млн рублей появился на рынке…
Российский самолёт Як-130 вызывает беспокойство у…
Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по…
Евгений Цыганов показал старшую дочь от Ирины…
Владимир Путин заявил о введении разовой выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 15…
Максакова подала новый иск против экс-жены Вороненкова из-за…
В Ростовской области в водосточной трубе найден скелет…
Опубликованы эксклюзивные кадры испытаний «Корнета» против воздушных…
Дмитрий Тарасов трогательно поздравил дочь Милану с днем…
Просмотреть все новости