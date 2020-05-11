Любовь Успенская сообщила о скором выходе новых песен

Многие звезды в режиме социального дистанцирования продолжали работать над новыми проектами. То же самое касается и Любови Успенской, которая старалась порадовать любимых слушателей. По словам знаменитости, в скором времени поклонники ее творчества смогут услышать ряд новых композиций. При этом певица не сказала, когда конкретно стоит ожидать официального анонса хитов. Судя по всему, артистка начнет записывать песни после завершения режима самоизоляции из-за COVID-19, так как для этого ей понадобится студия и звукорежиссеры.Фанатов обрадовала новость касательно творчества исполнительницы. Они также поздравили кумира с Днем Победы и составили перечень ее любимых треков. В топ попали: «Забываю», «Небо», «Кабриолет».