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В РФ объяснили превосходство отечественных ВМФ над ВМС США

В РФ пояснили превосходство отечественных ВМФ над американскими ВМС. Подчеркивается. что последние намерены позиционировать себя как самый лучший флот на мировом уровне.

При этом военный эксперт Алексей Леонков уверяет, что такого рода мнение далеко от реальности. Морские силы РФ, по словам военного эксперта, имеют меньшее количество кораблей, однако обладают определёнными «козырями». Речь касается крылатых ракет «Калибр», а также гиперзвуковых ракет типа «Циркон». Помимо этого, РФ активно создаёт новые системы вооружений. В собственном интервью для «Baltnews» Леонков сообщил о наличии у отечественного ВМФ смертоносного набора орудий, которые интегрируются в подлодки и корабли. Это может превратиться в «кошмар» для американских моряков в случае прямого противостояния.

Гиперзвуковые снаряды «Циркон» остаются почти неуязвимыми для комплексов ПВО на вооружении США. Российская разработка одним ударом способна потопить любой корабль потенциального противника. В Вашингтоне много раз сообщали об отсутствии гарантированной защиты от соответствующего снаряда. Крылатые ракеты «Калибр» при этом используются для оснащения малых кораблей. Они способны эффективно обеспечивать заслон береговой линии. По собственным характеристикам снаряды не уступают «Томагавкам» производства США.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:15

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