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Звезда “Дома-2” Лера Фрост поделилась историей любви из прошлого

Звезда “Дома-2” Лера Фрост рассказала историю любви из прошлого. Модель поделилась переживаниями на своей странице в Instagram.

Лера Фрост опубликовала фотографию, сделанную в 2014 году, на которой изображен ее поцелуй с неизвестным молодым человеком. В подписи к снимку модель призналась, что пыталась “убежать” от своего прошлого шесть лет и за это время многого добилась, но у нее создалось ощущение, что это просто иллюзия идеального мира. В свои 20 лет звезда Instagram встречалась с 18-летним парнем, а после года отношений в паре начались разногласия. Участница известной телестройки приняла решение переехать из Киева в Москву, от чего ее отговаривали мать и возлюбленный. На прощание избранник сказал, что в России “она никому не нужна”, что стало для нее вызовом, поэтому даже после примирения артистка не поменяла своего решения. Спустя годы Фрост достигла высот, но ей стало казаться, что из нее "Москва выбила все человеческое".

Спустя шесть лет Лера Фрост неожиданно получила звонок от прошлой любви, а теперь не знает, как поступить дальше. При этом модель выразила уверенность, что в любом случае все будет хорошо, в чем своего кумира поддержали подписчики.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:09

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