«Раньше на это не хватало времени»: Вера Брежнева сблизилась с дочерями на самоизоляции





В последнее время супруга Константина Меладзе с удовольствием занимается готовкой и уроками с младшей наследницей. Также она любит длительные прогулки. Старшая дочь Веры Брежневой живет в США, однако это не мешает родным находить время на общение друг с другом по видеосвязи. По словам экс-солистки группы «ВИА Гра», когда Соня Киперман была ребенком, звездная мать не могла уделять ей много времени, но даже на расстоянии пыталась воспитывать девочку. Как считает родительница, именно поэтому наследница почти ничему у нее не научилась. Артистка довольно долго рассказывала дочери о пользе здорового образа жизни, но та не сразу ее послушала, поскольку в Америке ситуация с правильным питанием весьма сложная.Брежнева добавила, что младшая девочка тоже любит есть вредную пищу, в чем ей часто потакает муж матери. «Но я не буду говорить взрослому мужчине, что ему есть», - отметила исполнительница. При этом она понимающе относится к некоторым капризам членов семьи. Для звезды главное, чтобы ее дочери были счастливы и всем обеспечены. Певица хочет, чтобы ее дети жили лучше, чем когда-то жила она.В детстве матери артистки пришлось трудно, поскольку она воспитала четверых ребят. Свои гонорары Брежнева использует во благо родных и старается как можно больше помогать родительнице.