Компания Ferrari тестирует гибридную силовую установку





На сегодня неизвестно, станет ли спорткар использовать мотор начального уровня от моделей, запланированных к выпуску на 2020 год. Модельный ряд Ferrari продолжает расти, расширившись двумя авто. В интернете распространили информацию о том, что на гоночной трассе Ferrari Fiorano проверили динамические характеристики прототипа новинки. Выяснилось, что авто получило кузов 488.На сегодня сложно сказать, действительно ли модель станет гибридом, однако по звучанию мотора специалисты сделали вывод о большой мощности ДВС. Новая группа двигателей V6 была презентована почти 2 года назад, поэтому многие ожидают их появления. Специалисты считают наиболее разумным шагом подключить электромотор к наиболее «маленькому» двигателю. Вдобавок, компания может столкнуться с препятствием в виде повышения строгости норм к степени выбросов.