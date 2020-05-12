АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Видео с поддержкой и волонтерство: Как звезды помогают медикам в период пандемии…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

Компания Ferrari тестирует гибридную силовую установку

Компания Ferrari проводит тестирование гибридного двигателя. Итальянская компания-производитель создаст основную часть по архитектуре V6.
Компания Ferrari тестирует гибридную силовую установку

На сегодня неизвестно, станет ли спорткар использовать мотор начального уровня от моделей, запланированных к выпуску на 2020 год. Модельный ряд Ferrari продолжает расти, расширившись двумя авто. В интернете распространили информацию о том, что на гоночной трассе Ferrari Fiorano проверили динамические характеристики прототипа новинки. Выяснилось, что авто получило кузов 488.

На сегодня сложно сказать, действительно ли модель станет гибридом, однако по звучанию мотора специалисты сделали вывод о большой мощности ДВС. Новая группа двигателей V6 была презентована почти 2 года назад, поэтому многие ожидают их появления. Специалисты считают наиболее разумным шагом подключить электромотор к наиболее «маленькому» двигателю. Вдобавок, компания может столкнуться с препятствием в виде повышения строгости норм к степени выбросов.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 04:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Иосиф Пригожин рассмешил фанатов карикатурой на самого…
Праздник Девяти целителей: Приметы, обряды, что нельзя делать в этот…
В Word и PowerPoint для iPad появился многооконный…
«Мне в душу плюнули»: Рэпер Гуф обвинил Кети Топурию в…
Ученые обнаружили древний вулкан на морском дне у побережья…
Учёные назвали интересные факты о жизни младенца в утробе…
Ксения Собчак за 70 тысяч рублей продает 10-минутный прямой эфир с ее…
Александр Васильев показал архивный снимок 33-летней давности с Мариной…
У Lexus появится недорогой и субкомпактный…
Эксперты объяснили отличия между видами моторного…
Решетова показала снимок 5-летней давности с экстремально низким…
Анна Седокова восхитила поклонников снимком в распахнутом…
Компания Valve готовит новую программу лояльности для пользователей…
Патрисия Каас расказала об отношениях с российскими…
Сергей Собянин назвал главные условия жизни в “новой…
Рекламный контракт Дмитрия Нагиева по стоимости сравнили с квартирой в центре…
Представитель Минздрава Наталья Мокрышева назвала пять способов профилактики…
Экс-звезда «Дома-2» Саша Артёмова случайно показала лицо…
Ученые выяснили, как орехи влияют на сердце и сосуды…
В Сети раскрыли связь фильма “Суррогаты” с голосовым помощником…
Любовь Успенская сообщила о скором выходе новых…
В РФ объяснили превосходство отечественных ВМФ над ВМС…
Звезда “Дома-2” Лера Фрост поделилась историей любви из…
В Великобритании эксперты назвали самых уязвимых для коронавируса…
Брэдли Купер отпраздновал День матери с бывшей возлюбленной Ириной…
В Великобритании у владельца Tesla Model 3 отвалился…
Ученые из КНР сообщили о рисках женского бесплодия из-за…
"Самоизоляция - это важно": Влад Соколовский заразился…
Просмотреть все новости