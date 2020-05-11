Брэдли Купер отпраздновал День матери с бывшей возлюбленной Ириной Шейк

Экс-влюбленные общими усилиями воспитывают дочь, поровну разделив родительские обязанности, а фанаты надеются, что они снова будут вместе. Брэдли Куперу не нужны поводы для встреч с Ириной Шейк, он приезжает к 3-летней Лее де Сьен, чтобы наследница не была обделенной отцовским вниманием. В Сети появилась информация, что звездный отец вчера появлялся в нью-йоркской квартире супермодели.Поклонники экс-возлюбленных уверены, что огонь любви ещё не погас, но знаменитости эту информацию не подтверждают. 45-летний Купер и 34-летняя Шейк появлялись неоднократно на гламурных мероприятиях, но вели себя спокойно: на торжестве, посвященном премии BAFTA, они позировали фотографам, как и в былые времена.Отечественная супермодель не жалеет, что рассталась с голливудским актёром. Ирина Шейк поделилась с фанатами, что это были прекрасные отношения, но они исчерпали себя.