В Великобритании эксперты назвали самых уязвимых для коронавируса работников





Для получения соответствующих выводов специалисты проанализировали сведения 2 494 скончавшихся от COVID-19 граждан 20-64 лет на территории Уэльса и Англии. Примерно 2/3 из них — мужчины. Самыми подверженными к риску заболеть коронавирусом были работники службы безопасности, далее идут повара и водители автобусов.На сегодняшний день в Великобритании обнаружено 220,4 тысячи зараженных болезнью пациентов. Страна занимает четвертое место среди других государств по распространению COVID-19, о чем сообщает lenta.ru.