Ученые выяснили, как орехи влияют на сердце и сосуды человека
Команда шведских ученых провела ряд исследований, чтобы выяснить, как орехи влияют на организм человека. Оказалось, что они улучшают работу сердца и укрепляют сосуды.
Как передает интернет-издание «Пермь Открытая», ссылаясь на результаты научной работы, введение в рацион орехов может предотвратить болезни главного органа кровеносной системы. В пример ведущий автор исследования назвал аритмию. Она же, в свою очередь, увеличивает риск возникновения инфаркта и способствует развитию сердечной недостаточности. По словам специалиста, употребление даже одной порции орехов в месяц снизит вероятность появления заболеваний сердечно-сосудистой системы на 3%, в случае введения их в еженедельный рацион, эта цифра составит 18%.
Для защиты сердца и сосудов от недугов эксперты рекомендуют регулярно есть орехи. Их можно добавлять в различные блюда, к примеру, в салаты или десерты. Однако могут быть противопоказания. Для начала следует проконсультироваться с врачом.
Как передает интернет-издание «Пермь Открытая», ссылаясь на результаты научной работы, введение в рацион орехов может предотвратить болезни главного органа кровеносной системы. В пример ведущий автор исследования назвал аритмию. Она же, в свою очередь, увеличивает риск возникновения инфаркта и способствует развитию сердечной недостаточности. По словам специалиста, употребление даже одной порции орехов в месяц снизит вероятность появления заболеваний сердечно-сосудистой системы на 3%, в случае введения их в еженедельный рацион, эта цифра составит 18%.
Для защиты сердца и сосудов от недугов эксперты рекомендуют регулярно есть орехи. Их можно добавлять в различные блюда, к примеру, в салаты или десерты. Однако могут быть противопоказания. Для начала следует проконсультироваться с врачом.
Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 19:27