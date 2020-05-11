Ученые выяснили, как орехи влияют на сердце и сосуды человека





Как передает интернет-издание «Пермь Открытая», ссылаясь на результаты научной работы, введение в рацион орехов может предотвратить болезни главного органа кровеносной системы. В пример ведущий автор исследования назвал аритмию. Она же, в свою очередь, увеличивает риск возникновения инфаркта и способствует развитию сердечной недостаточности. По словам специалиста, употребление даже одной порции орехов в месяц снизит вероятность появления заболеваний сердечно-сосудистой системы на 3%, в случае введения их в еженедельный рацион, эта цифра составит 18%.Для защиты сердца и сосудов от недугов эксперты рекомендуют регулярно есть орехи. Их можно добавлять в различные блюда, к примеру, в салаты или десерты. Однако могут быть противопоказания. Для начала следует проконсультироваться с врачом.