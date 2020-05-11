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Ученые из КНР сообщили о рисках женского бесплодия из-за коронавируса

Ученые из КНР сообщили о выявлении риска бесплодия у женщин, перенёсших заражение коронавирусом. В новой работе указывается, что SARS-CoV-2 может поражать репродуктивные органы.
Ученые из КНР сообщили о рисках женского бесплодия из-за коронавируса

Эксперты из РФ отмечают, что существует большое количество вирусов, вызывающих проблемы с фертильностью. При этом в отношении SARS-CoV-2 данное направление обсуждения последствий болезни не выходит за рамки гипотезы. Требуется контролировать состояние здоровья переболевших COVID-19 женщин, а также беременных для получения более точной информации.

В начале мая специалисты из департамента по физиологическим исследованиям в составе Медуниверситета Цзинина представили статью, в которой указываются данные о потенциальном воздействии коронавируса на женскую репродуктивную систему. В соответствии с их мнением, патоген имеет риск влияния на органы мочеполовой группы. Причиной является наличие на соответствующих клетках рецепторов ACE2, которые представляют собой своего рода «ворота» для коронавирусной инфекции. В материале указывается, что наука знает много мест организма с данным рецептором. Он имеется не только в лёгких, но и в печени, органах ЦНС, почках. В отношении реакции на SARS-CoV-2 женской половой системы данных пока очень мало.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:42

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