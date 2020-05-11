Ученые из КНР сообщили о рисках женского бесплодия из-за коронавируса





Эксперты из РФ отмечают, что существует большое количество вирусов, вызывающих проблемы с фертильностью. При этом в отношении SARS-CoV-2 данное направление обсуждения последствий болезни не выходит за рамки гипотезы. Требуется контролировать состояние здоровья переболевших COVID-19 женщин, а также беременных для получения более точной информации.В начале мая специалисты из департамента по физиологическим исследованиям в составе Медуниверситета Цзинина представили статью, в которой указываются данные о потенциальном воздействии коронавируса на женскую репродуктивную систему. В соответствии с их мнением, патоген имеет риск влияния на органы мочеполовой группы. Причиной является наличие на соответствующих клетках рецепторов ACE2, которые представляют собой своего рода «ворота» для коронавирусной инфекции. В материале указывается, что наука знает много мест организма с данным рецептором. Он имеется не только в лёгких, но и в печени, органах ЦНС, почках. В отношении реакции на SARS-CoV-2 женской половой системы данных пока очень мало.