Анита Цой ежегодно собирает крапиву в мае из-за пользы данного растения

В новом видео Анита Цой продемонстрировала большую плетеную корзину, доверху наполненную свежей крапивой. Сразу после сбора певица ошпаривает это растение кипятком, а затем отжимает и формирует небольшие шары. Затем они отправляются в морозильную камеру. Таким образом Анита Цой пополняет запас витаминных продуктов, а делает она это ежегодно в мае. По словам звезды, с крапивой можно варить щи, делать салаты, а также тушить с мясом.В комментариях поклонники отметили, что взяли идею Аниты Цой на вооружение, а также поблагодарили певицу за ценный совет. Артистка подчеркнула, что за сбором крапивы можно проводить время на самоизоляции, если есть возможность выхода на садовый участок.