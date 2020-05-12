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Анита Цой ежегодно собирает крапиву в мае из-за пользы данного растения

Анита Цой порекомендовала поклонникам собирать крапиву, поскольку май является лучшим месяцем для этого. В своем Instagram-аккаунте певица рассказала о пользе данного растения.
Анита Цой ежегодно собирает крапиву в мае из-за пользы данного растения

В новом видео Анита Цой продемонстрировала большую плетеную корзину, доверху наполненную свежей крапивой. Сразу после сбора певица ошпаривает это растение кипятком, а затем отжимает и формирует небольшие шары. Затем они отправляются в морозильную камеру. Таким образом Анита Цой пополняет запас витаминных продуктов, а делает она это ежегодно в мае. По словам звезды, с крапивой можно варить щи, делать салаты, а также тушить с мясом.

В комментариях поклонники отметили, что взяли идею Аниты Цой на вооружение, а также поблагодарили певицу за ценный совет. Артистка подчеркнула, что за сбором крапивы можно проводить время на самоизоляции, если есть возможность выхода на садовый участок.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 05:00

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