Уехавшая из дома Настя Ивлеева не спешит возвращаться к супругу

При этом поклонники Ивлеевой переживают из-за её длительного проживания раздельно с рэпером Элджеем. Некоторые интернет-пользователи предполагают, что в отношениях пары возник разлад. По имеющимся данным, несколькими днями ранее Настя Ивлеева посетила подругу. Первоначально блогер намеревалась остаться у нее всего день, однако после этого прошло 4 дня, а телеведущая не возвращается к мужу.Настя Ивлеева на выраженную поклонниками обеспокоенность ответила шуткой. По словам блогера, за время пребывания в гостях ей не нужно заниматься приготовлением пищи, наслаждаясь заботой подруги о гостье. Ивлеева добавляет, что сильно скучает по супругу, однако не спешит возвращаться домой из-за отсутствия желания стоять у кухонной плиты.