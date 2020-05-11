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Уехавшая из дома Настя Ивлеева не спешит возвращаться к супругу

Покинувшая дом Настя Ивлеева не спешит возвращаться к своему супругу. Блогер стала придерживаться правил режима самоизоляции, пока тот не был официально объявлен в РФ как обязательный к исполнению.
Уехавшая из дома Настя Ивлеева не спешит возвращаться к супругу

При этом поклонники Ивлеевой переживают из-за её длительного проживания раздельно с рэпером Элджеем. Некоторые интернет-пользователи предполагают, что в отношениях пары возник разлад. По имеющимся данным, несколькими днями ранее Настя Ивлеева посетила подругу. Первоначально блогер намеревалась остаться у нее всего день, однако после этого прошло 4 дня, а телеведущая не возвращается к мужу.

Настя Ивлеева на выраженную поклонниками обеспокоенность ответила шуткой. По словам блогера, за время пребывания в гостях ей не нужно заниматься приготовлением пищи, наслаждаясь заботой подруги о гостье. Ивлеева добавляет, что сильно скучает по супругу, однако не спешит возвращаться домой из-за отсутствия желания стоять у кухонной плиты.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:21

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