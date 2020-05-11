В Великобритании у владельца Tesla Model 3 отвалился руль



@elonmusk Steering wheel fell of today! Concerned that the rest of the car will fall to bits too! Can this be looked into as to why it’s happened to a car just over 1 month old! #TeslaServiceIssues pic.twitter.com/w103imxnbA — Jason T (@JasonTuatara) April 26, 2020

Инцидент на дорогах Великобритании имел место 26 апреля. Британец считает, что ему повезло, поскольку руль отвалился в конце его разъездов. Всего в тот день он проехал на Tesla Model 3 порядка 32 км. На момент происшествия машина в общей сложности проехала 547 км. В своей публикации в Twitter владелец авто обратился к Илону Маску, а также в сервисный центр Tesla с вопросом о возможности починки. Пользователь Сети выразил обеспокоенность тем, что в итоге вся машина может развалиться.В компании оперативно ответили на жалобу и забрали авто на диагностику. Оказалось, что узел рулевого колеса не имел основного болтового соединения, в связи с чем инициировано расследование.