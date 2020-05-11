Лучшими друзьями Прохора Шаляпина в период самоизоляции оказались мягкие игрушки
Прохор Шаляпин, как и многие другие звезды, соблюдает самоизоляцию из-за пандемии коронавируса. На днях певец рассказал, что в этот период его лучшими друзьями стали мягкие игрушки.
Исполнитель разместил в Instagram новую фотографию, на которой он запечатлен в компании больших мягких игрушек-медведей. В подписи к снимку Прохор Шаляпин отметил, что они стали его лучшими друзьями во время самоизоляции. Поклонников артиста рассмешила данная публикация, однако они посчитали, что такое окружение идет знаменитости. Некоторые интернет-пользователи предложили кумиру принести еще игрушек.
Тем не менее, пост Шаляпина одобрили далеко не все юзеры. Согласно некоторым комментариям, в больших игрушках накапливается пыль. Как отметили другие фолловеры, певец является взрослым мужчиной и выглядит смешно за таким занятием.
Исполнитель разместил в Instagram новую фотографию, на которой он запечатлен в компании больших мягких игрушек-медведей. В подписи к снимку Прохор Шаляпин отметил, что они стали его лучшими друзьями во время самоизоляции. Поклонников артиста рассмешила данная публикация, однако они посчитали, что такое окружение идет знаменитости. Некоторые интернет-пользователи предложили кумиру принести еще игрушек.
Тем не менее, пост Шаляпина одобрили далеко не все юзеры. Согласно некоторым комментариям, в больших игрушках накапливается пыль. Как отметили другие фолловеры, певец является взрослым мужчиной и выглядит смешно за таким занятием.