Лучшими друзьями Прохора Шаляпина в период самоизоляции оказались мягкие игрушки

Исполнитель разместил в Instagram новую фотографию, на которой он запечатлен в компании больших мягких игрушек-медведей. В подписи к снимку Прохор Шаляпин отметил, что они стали его лучшими друзьями во время самоизоляции. Поклонников артиста рассмешила данная публикация, однако они посчитали, что такое окружение идет знаменитости. Некоторые интернет-пользователи предложили кумиру принести еще игрушек.Тем не менее, пост Шаляпина одобрили далеко не все юзеры. Согласно некоторым комментариям, в больших игрушках накапливается пыль. Как отметили другие фолловеры, певец является взрослым мужчиной и выглядит смешно за таким занятием.