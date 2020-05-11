Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу
Владимир Путин утвердил указ касательно порядка продления ограничений в отношении коронавируса. Таким образом президент РФ продлил действие карантина и самоизоляции.
В сообщении пресс-центра Кремля указывается, что президент РФ поставил подпись под документом, описывающим определение порядка пролонгации мероприятий для обеспечения санэпидемобстановки в РФ. Комплекс мероприятий нацелен на обеспечение гражданам защиты от коронавирусной инфекции.
В сообщении пресс-центра Кремля указывается, что президент РФ поставил подпись под документом, описывающим определение порядка пролонгации мероприятий для обеспечения санэпидемобстановки в РФ. Комплекс мероприятий нацелен на обеспечение гражданам защиты от коронавирусной инфекции.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:35