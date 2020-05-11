В интерфейсе Thunderbolt нашли уязвимости





Благодаря обнаруженной проблеме был создан тип атаки, которая не может быть блокирована за счет обновления ПО. Предоставление доступа к информации на ПК занимает лишь 5 минут. Единственным требованием является физическое присутствие рядом с устройством жертвы. Бьорн Руйтенберг, сотрудничающий с Техуниверситетом Эйндховена на территории Нидерландов, в конце минувшей недели показал возможность обхода защиты через Thunderbolt, выпущенный в 2019 году и ранее.Причина проблемы кроется в отсутствии защиты доступа Kernel Direct Memory. Сам механизм не имеет большого распространения, поэтому относительно новые ноутбуки находятся в зоне риска. Преступник должен подключить к Thunderbolt программатор, а затем обойти процесс ввода пароля в момент входа в ОС. Это делается за счет микрокода через порт на материнской плате компьютера. В настройках контроллера легко выключить опции, имеющие отношение к информационной безопасности. Затем преступник использует специальное устройство для внесения в память ПК вируса. В итоге хакер получает возможность просмотреть любые данные на ноутбуке.Набор для взлома можно купить по частям всего за несколько сотен долларов, однако он весьма объёмен по размерам. Эксперты подчеркивают, что при наличии определённого бюджета преступники могут потратить порядка $10 тысяч для получения компактного аппарата взлома. Подобное вполне реализуемо для работников различных спецслужб.