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Праздник Девяти целителей: Приметы, обряды, что нельзя делать в этот день

В праздник Девяти целителей, который отмечается 12 мая, категорически запрещается завидовать. Предки совершали определенные обряды, чтобы быть здоровыми.

Народный праздник Девяти целителей почитает память девяти христиан, которые открыто проводили обряды в городе Кизик. По всем приметам в этот день рекомендуется собирать травы, которые напитываются целебной силой. В начале мая многие люди болеют весенней лихорадкой, поэтому в прошлом молились мученикам Кизическим, которые, как считалось, способны избавить от оспы и даже эпидемии. Сны с 11 на 12 мая называют пророческими, поскольку они должны сбыться спустя неделю. Однако издревле запрещалось покидать в этот праздник свое жилище, чтобы не подхватить заболевание. Также нельзя завидовать, поскольку это может обернуться негативными последствиями.

Чтобы все планы воплотились в реальность, в день Девяти целителей не рекомендуется посвящать в них посторонних. Также нельзя окунаться с головой в водоемы, чтобы не попасть в немилость к водяному. Согласно приметам, сильный ветер 12 мая предвещает грозу, а если светит солнце, то погода испортится.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 00:00

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