Владимир Путин заявил о введении разовой выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 15 лет
Владимир Путин принял решение о введении на территории России выплат на детей в возрасте от 3 лет до 15, а размер таковых достигает 10 тысяч рублей. О нововведении глава государства проинформировал в рамках очередного обращения к населению.
В связи с пандемией коронавируса разовую финансовую поддержку около 27 млн детей. Малоимущие семьи с детьми разово получат 33 тыс. рублей на каждого ребенка в июне. Неработающие граждане получают повышенный размер детского пособия, а именно 3 тыс. рублей, а семьи без прав на маткапитал смогут на ежемесячной основе получать по 5 тыс. рублей. Минимальное пособие по уходу за ребенком будет повышено до 6,7 тыс. рублей.
Недавно Владимир Путин утвердил также дополнительные выплаты медикам, которые задействованы в противодействии пандемии коронавируса, охватившей страну. Осуществляется помощь в том числе МСБ.
В связи с пандемией коронавируса разовую финансовую поддержку около 27 млн детей. Малоимущие семьи с детьми разово получат 33 тыс. рублей на каждого ребенка в июне. Неработающие граждане получают повышенный размер детского пособия, а именно 3 тыс. рублей, а семьи без прав на маткапитал смогут на ежемесячной основе получать по 5 тыс. рублей. Минимальное пособие по уходу за ребенком будет повышено до 6,7 тыс. рублей.
Недавно Владимир Путин утвердил также дополнительные выплаты медикам, которые задействованы в противодействии пандемии коронавируса, охватившей страну. Осуществляется помощь в том числе МСБ.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:19