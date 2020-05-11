Владимир Путин заявил о введении разовой выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 15 лет





В связи с пандемией коронавируса разовую финансовую поддержку около 27 млн детей. Малоимущие семьи с детьми разово получат 33 тыс. рублей на каждого ребенка в июне. Неработающие граждане получают повышенный размер детского пособия, а именно 3 тыс. рублей, а семьи без прав на маткапитал смогут на ежемесячной основе получать по 5 тыс. рублей. Минимальное пособие по уходу за ребенком будет повышено до 6,7 тыс. рублей.Недавно Владимир Путин утвердил также дополнительные выплаты медикам, которые задействованы в противодействии пандемии коронавируса, охватившей страну. Осуществляется помощь в том числе МСБ.