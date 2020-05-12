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Ученые обнаружили «мёртвую зону» в центре Европы

Команда ученых из Орхусского университета в Дании в рамках научной работы выявила в центре Европы «мёртвую зону». Речь идет о месте, где случилось мощнейшее извержение вулкана 13 тысяч лет назад.
Ученые обнаружили «мёртвую зону» в центре Европы

Археологи осуществили реконструкцию вышеназванного процесса, который в позднем палеолите повлиял на жизнь европейского населения. Во время катаклизма вся территория была похоронена под пеплом и плазмой в 50 метров. Более того, последствия извержения кратера Лахер затронули и ближние районы, в том числе, современные Россию, Италию и окрестности Скандинавии. Для получения подобных результатов ученые в течение нескольких лет собирали информацию со всего континента. После катаклизма Европу стали населять представители федермессерской культуры. До этого они вели кочевой образ жизни и занимались собирательством и охотой.

Извержение произошло, когда ледниковый период уже подходил к концу. Оно вызвало фазу похолодания, продлившуюся минимум 2-3 сотни лет. Названные события серьезно повлияли на жизнь населения Европы. Люди стали массово покидать окрестности кратера. Что касается животных, они рано лишались зубов и страдали от заболеваний костей, поскольку ели припорошенные пеплом растения. Из этого следует, что после произошедшего в центре континента расположилась «мёртвая зона».

Только спустя 50-100 лет народ стал возвращаться в кальдеры. Как считают эксперты, присутствие в Европе «мёртвой зоны» стало поводом для уменьшения групп охотников и собирателей ареала передвижения. Сейчас ученые уверены, что именно извержение вулкана оказало влияние на появление культуры Бромме, которая жила в современной Дании. Ее представители искали для себя другие техники охоты и создавали новые инструменты.

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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 06:00

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