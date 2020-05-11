Евгений Цыганов показал старшую дочь от Ирины Леоновой
Евгений Цыганов поделился с поклонниками редкими домашними кадрами. Актёр запечатлен на фото в компании дочери Полины, рождённой в отношениях с Ириной Леоновой.
Девушка растёт похожей на собственную мать, а от отца получила любовь к музыке и творчеству. Цыганов в течение нескольких лет является лидером рок-коллектива «Пока прёт». Он хорошо играет на гитаре, а также обучил этому старшую дочь. Девушка поддерживает хорошие отношения с Юлией Снигирь. В декабре 2019-го они вместе показались на публике во время посещения дебютного показа картины «Вторжение».
К нынешней жене Цыганова достаточно хорошо относятся и другие дети артиста, рождённые Леоновой. Юлия Снигирь растит от возлюбленного сына Федора, которому уже исполнилось 4 года. По словам актрисы, мальчик много времени проводит в компании старших детей актёра.
Девушка растёт похожей на собственную мать, а от отца получила любовь к музыке и творчеству. Цыганов в течение нескольких лет является лидером рок-коллектива «Пока прёт». Он хорошо играет на гитаре, а также обучил этому старшую дочь. Девушка поддерживает хорошие отношения с Юлией Снигирь. В декабре 2019-го они вместе показались на публике во время посещения дебютного показа картины «Вторжение».
К нынешней жене Цыганова достаточно хорошо относятся и другие дети артиста, рождённые Леоновой. Юлия Снигирь растит от возлюбленного сына Федора, которому уже исполнилось 4 года. По словам актрисы, мальчик много времени проводит в компании старших детей актёра.