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Евгений Цыганов показал старшую дочь от Ирины Леоновой

Евгений Цыганов поделился с поклонниками редкими домашними кадрами. Актёр запечатлен на фото в компании дочери Полины, рождённой в отношениях с Ириной Леоновой.

Девушка растёт похожей на собственную мать, а от отца получила любовь к музыке и творчеству. Цыганов в течение нескольких лет является лидером рок-коллектива «Пока прёт». Он хорошо играет на гитаре, а также обучил этому старшую дочь. Девушка поддерживает хорошие отношения с Юлией Снигирь. В декабре 2019-го они вместе показались на публике во время посещения дебютного показа картины «Вторжение».

К нынешней жене Цыганова достаточно хорошо относятся и другие дети артиста, рождённые Леоновой. Юлия Снигирь растит от возлюбленного сына Федора, которому уже исполнилось 4 года. По словам актрисы, мальчик много времени проводит в компании старших детей актёра.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:26

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