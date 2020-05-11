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В Word и PowerPoint для iPad появился многооконный режим

В Word и PowerPoint для iPad стал доступен многооконный режим. Обновления затронули весь программный пакет Microsoft Office.

Эксперты отметили, что наиболее значительные доработки затронули Word и PowerPoint. Теперь пользователи смогут работать с двумя документами сразу, что возможно за счет внедрения режима “разделенный вид”. Чтобы запустить режим, достаточно удерживать документ в любом формате посредством касания, переместив его на одну из частей дисплея. Возвращение к привычному формату осуществляется так же просто при помощи нескольких манипуляций. В зависимости от выбора документ закроется или будет осуществлен переход в полноэкранный режим.

В Microsoft намерены внедрить полную поддержку новых элементов управления с помощью трекпада. Эта возможность была объявлена с выходом iPadOS 13.4, но пока остается недоступной для пользователей.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Вчера, 23:00

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