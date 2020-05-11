В Word и PowerPoint для iPad появился многооконный режим





Эксперты отметили, что наиболее значительные доработки затронули Word и PowerPoint. Теперь пользователи смогут работать с двумя документами сразу, что возможно за счет внедрения режима “разделенный вид”. Чтобы запустить режим, достаточно удерживать документ в любом формате посредством касания, переместив его на одну из частей дисплея. Возвращение к привычному формату осуществляется так же просто при помощи нескольких манипуляций. В зависимости от выбора документ закроется или будет осуществлен переход в полноэкранный режим.В Microsoft намерены внедрить полную поддержку новых элементов управления с помощью трекпада. Эта возможность была объявлена с выходом iPadOS 13.4, но пока остается недоступной для пользователей.