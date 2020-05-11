Российский самолёт Як-130 вызывает беспокойство у США





Модель Як-130 была изготовлена в середине 1980-х при участии специалистов из Италии. Инженеры СССР воспользовались помощью концерна Alenia Aermacchi для усиления своих разработок. После прекращения периода совместной работы у ОКБ Яковлева был готовый Як-130, а итальянская сторона завершила создание модели М-346.Уникальность учебного самолёта заключается в используемой системе управления. Она позволяет имитировать пилотирование большей части современных истребителей, включая зарубежные F-35, Rafale, Eurofighter. После прекращения существования совместного предприятия РФ и Италии договор подразумевал, что права на дистрибуцию базового планера оставались у иностранной компании. Не так давно в ОКБ им. Яковлева провели работу над лёгким штурмовиком на основе 130-й модели. Он может конкурировать с доработанным F-16 производства США. Судно РФ по многим параметрам превосходит аналог от американской стороны. Его масса в 2 раза меньше, а цена — в 3,5 раза. Вдобавок, воздушный аппарат российского производства заметно легче обслуживать.