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Российский самолёт Як-130 вызывает беспокойство у США

Российский лёгкий штурмовик Як-130 вызывает беспокойство у США. Военный самолёт существует уже десятки лет и применяется в качестве учебного воздушного аппарата, который позволит пилотам получить начальный опыт для последующего использования истребителей серии Су.

Модель Як-130 была изготовлена в середине 1980-х при участии специалистов из Италии. Инженеры СССР воспользовались помощью концерна Alenia Aermacchi для усиления своих разработок. После прекращения периода совместной работы у ОКБ Яковлева был готовый Як-130, а итальянская сторона завершила создание модели М-346.

Уникальность учебного самолёта заключается в используемой системе управления. Она позволяет имитировать пилотирование большей части современных истребителей, включая зарубежные F-35, Rafale, Eurofighter. После прекращения существования совместного предприятия РФ и Италии договор подразумевал, что права на дистрибуцию базового планера оставались у иностранной компании. Не так давно в ОКБ им. Яковлева провели работу над лёгким штурмовиком на основе 130-й модели. Он может конкурировать с доработанным F-16 производства США. Судно РФ по многим параметрам превосходит аналог от американской стороны. Его масса в 2 раза меньше, а цена — в 3,5 раза. Вдобавок, воздушный аппарат российского производства заметно легче обслуживать.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:41

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