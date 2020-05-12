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Иосиф Пригожин рассмешил фанатов карикатурой на самого себя

Продюсер Иосиф Пригожин недавно доказал, что обладает определенной самоиронией. Супруг певицы Валерии рассмешил фанатов карикатурой на самого себя.

Подписчики Иосифа Пригожина на веб-платформе Instagram недавно смогли оценить шарж на собственного кумира. Гендиректор телеканала «Авто Плюс» не раскрыл имя карикатуриста, но поинтересовался у поклонников, удалось ли художнику добиться сходства. Изображение представило персонажа, которое напоминало героя мультфильма «Шрек». Многие фанаты сошлись во мнении, что анонимному автору особенно удались уши продюсера, вытянутые в трубочки.

Все же, публика решила заверить звезду, что ничего общего нет, а в жизни он гораздо симпатичнее. Те, кто не оценил чувство юмора Пригожина, всерьез его отговаривали от сравнения себя с шаржем. С начала пандемии COVID-19 бизнесмен стал намного поднимать настроение окружающим. Днями ранее он опубликовал шуточный видеоролик, в котором приобрел необычные средства защиты от коронавируса: водолазную маску с тепловизором.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 03:00

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