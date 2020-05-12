Иосиф Пригожин рассмешил фанатов карикатурой на самого себя

Подписчики Иосифа Пригожина на веб-платформе Instagram недавно смогли оценить шарж на собственного кумира. Гендиректор телеканала «Авто Плюс» не раскрыл имя карикатуриста, но поинтересовался у поклонников, удалось ли художнику добиться сходства. Изображение представило персонажа, которое напоминало героя мультфильма «Шрек». Многие фанаты сошлись во мнении, что анонимному автору особенно удались уши продюсера, вытянутые в трубочки.Все же, публика решила заверить звезду, что ничего общего нет, а в жизни он гораздо симпатичнее. Те, кто не оценил чувство юмора Пригожина, всерьез его отговаривали от сравнения себя с шаржем. С начала пандемии COVID-19 бизнесмен стал намного поднимать настроение окружающим. Днями ранее он опубликовал шуточный видеоролик, в котором приобрел необычные средства защиты от коронавируса: водолазную маску с тепловизором.