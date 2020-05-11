В Ростовской области в водосточной трубе найден скелет человека
В Ростовской области в ходе работ по очистке водосточной трубы коммунальщикам удалось обнаружить человеческий скелет. Сведения о соответствующем ЧП предоставляет Telegram-канала “Че по Ростову”.
Находка была совершена 7 мая, когда работники осуществляли прочистку находящегося на улице Украинская в городе Каменск-Шахтинский водопровода. Предоставляются данные о том, что на обнаруженном скелете сохранились плавки и трико, но личность покойного в настоящее время остается неизвестной. В связи с инцидентом полиция проводит доследственную проверку.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов района не прокомментировали ситуацию.
Находка была совершена 7 мая, когда работники осуществляли прочистку находящегося на улице Украинская в городе Каменск-Шахтинский водопровода. Предоставляются данные о том, что на обнаруженном скелете сохранились плавки и трико, но личность покойного в настоящее время остается неизвестной. В связи с инцидентом полиция проводит доследственную проверку.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов района не прокомментировали ситуацию.
Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:05