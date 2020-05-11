В Ростовской области в водосточной трубе найден скелет человека





Находка была совершена 7 мая, когда работники осуществляли прочистку находящегося на улице Украинская в городе Каменск-Шахтинский водопровода. Предоставляются данные о том, что на обнаруженном скелете сохранились плавки и трико, но личность покойного в настоящее время остается неизвестной. В связи с инцидентом полиция проводит доследственную проверку.В настоящее время сотрудники правоохранительных органов района не прокомментировали ситуацию.