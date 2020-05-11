Врач Наталья Мокрышева: «Нарушение самоизоляции в мае опасно из-за риска второй волны COVID-19»





Как сказала директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, новая волна коронавируса может оказаться намного серьезнее первой и увеличить количество летальных исходов. Наталья Мокрышева отметила, что празднование памятных событий в мае некоторыми российскими жителями и снисходительность со стороны правительства способны перечеркнуть ранее приложенные усилия для противостояния COVID-19. В связи с этим врач призвала граждан избегать нарушения самоизоляции, однако не забывать о физической активности.Эксперты ВОЗ рекомендуют людям уделять 150 минут умеренной или 75 минут активной тренировке в неделю. Сочетание упражнений должно быть разумным, а заниматься спортом можно в домашних условиях, несмотря на отсутствие специального оборудования.