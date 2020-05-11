Бронированный Audi за 55 млн рублей появился на рынке России





На веб-портале Audi Russia появилась возможность покупки A8L Security. Хотя российские клиенты могут оформить договор купли-продажи, все заказы впоследствии проверяют в Германии. Поэтому некоторым покупателям седан могут попросту не одобрить. Стоит отметить, что A8L Security имеет бронированное покрытие кузова и стекол стандарта VR9/VR10. Изначально транспортное средство проектировалось как пуленепробиваемое: машина может спасти водителя и пассажиров от прямого попадания пуль калибра 7,62.От обычной версии седан отличается утолщенными стеклами и усиленными шинами с высоким профилем. Что касается технических характеристик, то новинке есть чем похвастаться. Диапазон двигателей включает в себя 4,0-литровый V8, который вместе с гибридным «довеском» выдает около 571 л. с. и 800 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии производитель предлагает 8-ступенчатую АКПП в паре с полным приводом.