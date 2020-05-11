Опубликованы эксклюзивные кадры испытаний «Корнета» против воздушных целей
В интернете опубликованы эксклюзивные кадры, сделанные во время испытаний ПТРК «Корнет» на возможность поражения воздушных целей. Результаты использования противотанкового комплекса назвали тотальной точностью.
Ранее данные о работе ракетного оружия не показывались широкой публике. При испытаниях «Корнет» осуществил ликвидацию цели, которая была подвешена в воздухе при помощи цепей. Съёмка проводилась посредством прицела комплекса. Было заметно, что запущенный снаряд оставил после себя дымный спиральный след, а спустя всего несколько секунд полностью уничтожил заданную цель.
Другой этап испытаний заключается в поражение свободно двигающейся цели. Изначально «Корнет» взял её на прицел, а после этого спустя всего несколько секунд от объекта атаки осталось только облако чёрной пыли и обломки. Важным моментом является возможность следовать за целью без участия оператора. Для этого «Корнет» должен изначально провести захват объекта. Габариты цели не оказывают влияния на успешность пуска, поскольку калибр 152 мм позволяет провести поражение в любой ситуации.
Ранее данные о работе ракетного оружия не показывались широкой публике. При испытаниях «Корнет» осуществил ликвидацию цели, которая была подвешена в воздухе при помощи цепей. Съёмка проводилась посредством прицела комплекса. Было заметно, что запущенный снаряд оставил после себя дымный спиральный след, а спустя всего несколько секунд полностью уничтожил заданную цель.
Другой этап испытаний заключается в поражение свободно двигающейся цели. Изначально «Корнет» взял её на прицел, а после этого спустя всего несколько секунд от объекта атаки осталось только облако чёрной пыли и обломки. Важным моментом является возможность следовать за целью без участия оператора. Для этого «Корнет» должен изначально провести захват объекта. Габариты цели не оказывают влияния на успешность пуска, поскольку калибр 152 мм позволяет провести поражение в любой ситуации.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:58