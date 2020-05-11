Дмитрий Тарасов трогательно поздравил дочь Милану с днем рождения
Дмитрий Тарасов посредством поста в Instagram поздравил дочь Милану с днем рождения. Старшей наследнице футболиста от Анастасии Костенко уже исполнилось 22 месяца.
Дмитрий Тарасов опубликовал в своем микроблоге несколько фотографий с прогулки на природе. Спортсмен отправился вместе с дочерью в велопутешествие по окрестностям. В публикации он отметил, что Милане исполнилось 22 месяца, а также заметил, что до двухлетия осталось недолго. Футболисту приятно проводить все свободное время с ребенком, пока его возлюбленная ухаживает на двухмесячной Евой.
В комментариях присоединится к поздравлениям поспешили многочисленные фолловеры, которые осыпали семью комплиментами. Как известно, у отечественного спортсмена от первого брака растет дочь Ангелина, родившаяся в 2009.
Дмитрий Тарасов опубликовал в своем микроблоге несколько фотографий с прогулки на природе. Спортсмен отправился вместе с дочерью в велопутешествие по окрестностям. В публикации он отметил, что Милане исполнилось 22 месяца, а также заметил, что до двухлетия осталось недолго. Футболисту приятно проводить все свободное время с ребенком, пока его возлюбленная ухаживает на двухмесячной Евой.
В комментариях присоединится к поздравлениям поспешили многочисленные фолловеры, которые осыпали семью комплиментами. Как известно, у отечественного спортсмена от первого брака растет дочь Ангелина, родившаяся в 2009.