Дмитрий Тарасов трогательно поздравил дочь Милану с днем рождения

Дмитрий Тарасов опубликовал в своем микроблоге несколько фотографий с прогулки на природе. Спортсмен отправился вместе с дочерью в велопутешествие по окрестностям. В публикации он отметил, что Милане исполнилось 22 месяца, а также заметил, что до двухлетия осталось недолго. Футболисту приятно проводить все свободное время с ребенком, пока его возлюбленная ухаживает на двухмесячной Евой.В комментариях присоединится к поздравлениям поспешили многочисленные фолловеры, которые осыпали семью комплиментами. Как известно, у отечественного спортсмена от первого брака растет дочь Ангелина, родившаяся в 2009.