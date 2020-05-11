Максакова подала новый иск против экс-жены Вороненкова из-за квартиры





Иск зарегистрировали в Тверском суде, а заседание запланировано на 26 мая. В соответствии с неподтвержденными сведениями, Максакова желает признать оформление в 2017-м доверенности на квартиру в Москве недействительной. Суть претензий заключается в продаже жилья дочерью Вороненкова, тогда как Максакова не получила никакой финансовой выгоды от этого.До этого суд не намеревался признавать недействительным соглашение касательно дарения жилья в Сокольниках. Экс-жена Вороненкова не намеревалась передавать долю Максаковой. Экс-депутат в это время пыталась поставить под сомнение законность сделки по реализации квартиры, расположенной по Краснопресненской набережной.