«Мне в душу плюнули»: Рэпер Гуф обвинил Кети Топурию в предательстве





По словам Алексея Долматова, после расставания с солисткой группы «А’Студио» он впал в глубокую депрессию и 6 месяцев не выходил из квартиры. Как отметил Гуф, экс-возлюбленная стала первой бросившей его девушкой. Однако сейчас знаменитость не жалеет о расставании с Кети Топурией и, наоборот, рад, что их отношения закончились. Рэпер рассказал, что роман с певицей был странным, ведь за 3 года она даже не познакомила его со своей матерью. В связи с этим артист считает, что его коллега по творческому цеху виновата в предательстве, ведь она его «кинула».Также исполнитель заявил, что изначально не планировал встречаться со звездой слишком долго и хотел похвастаться их отношениями перед родительницей. Рэперу обидно от того, что Топурию он «оберегал на 200%», а она его подставила. В ходе разговора выяснилось, что как раз во время романа с певицей ее теперь уже бывший бойфренд злоупотреблял запретными веществами.