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В состоянии заболевшего коронавирусом Мишустина отмечается положительная динамика

В состоянии заболевшего COVID-19 Михаила Мишустина врачами фиксируются положительные сдвиги. Борис Беляков, занимающий должность пресс-секретаря политика, раскрыл подробности его лечения.
В состоянии заболевшего коронавирусом Мишустина отмечается положительная динамика

Как известно, в последний день апреля премьер проинформировал о подтвержденном коронавирусе, а затем ушел на больничный. На данный момент он по-прежнему остается на плановом лечении, следуя рекомендациям врачей, о чем уведомил его представитель. Сотрудники одной из госбольниц, где лечится глава правительства, отмечают положительные сдвиги.

В настоящее время Михаил Мишустин работает в удаленном режиме, а с коллегами поддерживает связь с помощью телефона или онлайн-конференций. Кроме того, контакт политик сохраняет и с Владимиром Путиным.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:37

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