Крупный пожар возник на территории завода в подмосковном Чехове





Представители ГУ МЧС России по Московской области информируют, что пожарные потушили возгорание площадью 5000 кв. м во внутренних помещениях предприятия в Чехове. Ранее речь шла лишь о 5 сотнях кв. м, но инцидент не успели ликвидировать до распространения на другие участки завода. Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало. Источником пожара оказались отходы от переработки резины, но причину пока устанавливают.Стоит отметить, что подобный пожар возник в Чехове в ноябре 2019 года. Тогда спасатели занимались локализацией возгораний на складе древесины. Поскольку огонь затронул площадь в 1600 кв. м, для его тушения пришлось привлечь более 50 сотрудников МЧС и 13 единиц техники. Основными факторами, которые способствуют пожарам в регионе, спасатели назвали некорректную работу средств отопления, плохое состояние электропроводки и нарушение техники безопасности.