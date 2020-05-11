В Крыму 3 человека погибли при пожаре в частном доме





По данным пресс-центра ведомства, инициированы мероприятия для выяснения причин смерти 3-х мужчин во время пожара. Помимо прочего, отмечается, что предварительная информация указывает на возможность возгорания дома вследствие короткого замыкания в электрической сети домостроения.Сотрудники СКР на текущий момент заняты требуемыми в подобных случаях следственными действиями. В первую очередь ведутся работы, нацеленные на определение всех обстоятельств случившегося и проведение профессиональных экспертиз.