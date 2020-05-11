Xiaomi готовит к выпуску смартфоны с изогнутыми 120-герцевыми дисплеями





По данным инсайдера, компания Xiaomi подготовит сразу 2 топовых девайса. По неподтвержденным данным, хотя бы одно из устройств появится в продаже до конца текущего года. На рынке девайс может предлагаться под названием Mi Mix 4. Помимо этого, не исключается, что оба девайса будут относиться к соответствующей линейке.Названия смартфонов происходят из мифологии, поэтому в интернете их уже окрестили как «божественные». Apollo относится к богу Солнца из верований Древних Греции и Рима. Название Verthandi относится к одной из 3-х норнов в скандинавских мифах, а именно повелительнице судьбы в настоящем времени. Ожидается, что последняя модель будет оснащена процессором Snapdragon 865 и «наиболее современной камерой». Точных данных нет, однако в интернете распространяются слухи об интеграции камеры с матрицей, разрешающая способность которой превосходит 108 Mpx.