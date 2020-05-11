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Роспотребнадзор: Тесты на коронавирус нельзя приобрести в интернете

Официально зарегистрированные тесты на коронавирус не продаются в интернете. Об этом сообщили сотрудники Роспотребнадзора, отметив, что в Сети можно приобрести лишь поддельные ПЦР-средства.

Среди россиян в последнее время распространилось заблуждение о том, что тесты на наличие COVID-19 свободно реализуются в интернет-магазинах. Эксперты из Роспотребнадзора решили развенчать подобный миф. «Для диагностики COVID-19 можно использовать только тесты, официально зарегистрированные в РФ», - объясняют врачи. Дело в том, что законные образцы характеризуются эффективностью в плане идентификации вирусов, чего не наблюдается в случае подделок.

Большинство из представленных в мире тестов работают по принципу полимеразной цепной реакции - это высокоточный метод выявления недугов на молекулярно-генетическом уровне. Все же, результаты могут быть ошибочными при возникновении некоторых симптомов. «Прежде всего это может быть при ОРВИ, вызванных иным патогеном», - сообщают эпидемиологи. Согласно данным портала «Стопкоронавирус.рф», на территории России насчитывается более 221,3 тысяч зараженных и 2 тысячи летальных случаев.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:44

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