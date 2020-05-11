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«Я не вижу никого рядом с собой»: Гуф собирается жениться на новой возлюбленной

В одном из интервью Гуф заговорил о планах жениться на своей новой возлюбленной. По словам популярного рэпера, она единственная девушка, которой он ни разу не изменял.
«Я не вижу никого рядом с собой»: Гуф собирается жениться на новой возлюбленной

Эпатажный артист многим запомнился участием в громких скандалах. При этом он имеет репутацию довольно любвеобильного мужчины. Алексей Долматов, он же Гуф, не стесняется того, что часто меняет партнерш, а большинству из них вовсе не был верен. Тем не менее, несколько лет назад певец встретил девушку Лесю, с которой построил особенные отношения. Рэпер несколько раз расставался с возлюбленной и последние 2 года они не встречались, однако в настоящее время пара счастлива вместе. Экс-супруг Айзы Анохиной считает избранницу особенной и утверждает, что она сыграла важную роль в его жизни.

Как сказал Гуф, он планирует жениться на своей партнерше и хочет сделать это раньше, чем у них появятся общие наследники. «Я счастлив. Хочу детей, хочу дочку. Я Лесю очень люблю», - признался рэпер. Долматова с новой возлюбленной 7 лет назад познакомила его бывшая жена, которая тогда была уверена, что у пары ничего не выйдет.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:30

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