Диетолог Альбина Комиссарова развенчала популярные мифы о молоке





Альбина Комиссарова обратила внимание, что молочные продукты можно заменить другими, где достаточно кальция, например, семечками, бобовыми, миндалем, листовой зеленью и рыбой. Вескими причинами отказа от молока становится подтвержденная аллергия на белок, содержащийся в продукте, полная непереносимость лактозы или нелюбовь к таким продуктам. Учитывая соотношение пользы и безопасности, диетолог рекомендует ультрапастеризованное или UHT молоко, а парное она назвала опасным из-за отсутствия любой обработки. Эксперт подтвердила, что недобросовестные производители действительно подмешивают в продукт антибиотики. Иногда они проникают в него во время лечения коровы или на ферме подмешивают их в корм для продления срока хранения сырья. Товары от крупных производителей, которые производят и другие молочные продукты, с меньшей долей вероятности имеют антибиотики в своем составе, поскольку с ними не получатся творог или сметана. Чтобы обезопасить себя от покупки молока с гормонами, следует покупать ультрапастеризованный продукт известных торговых марок.Альбина Комиссарова подтвердила, что существуют исследования, раскрывающие связь между употреблением молочных продуктов и возникновением акне. Чтобы выяснить реакцию кожи на этот продукт, нужно вести дневник и отслеживать изменения. Диетолог назвала отечность от молока мифом, а также отметила, что напиток не провоцирует целлюлит.