В МВД предупредили о новых видах мошенничества на фоне пандемии COVID-19





В качестве причины указывается готовность выдать им некие «мифические компенсации» из-за ущерба, понесённого от ситуации с COVID-19. Некоторые злоумышленники предлагают купить фальшивые экспресс-тесты либо препараты против опасного заболевания. Вдобавок, нередки ситуации с продажей через интернет пропусков для движений в конкретном районе города. Последние на самом деле оформляются совершенно бесплатно в официальных органах.В соответствии с данными ведомства, за первые 3 месяца текущего года число IT-преступлений в РФ повысилось на 83,9% в сравнении с тем же периодом 2019-го. Общая доля от всех правонарушений составила почти пятую часть. Количество преступлений на улицах упало на 3,3%, а для транспорта — на 10,9%. Правоохранительные органы советуют обратить особое внимание на случаи, в которых совершается попытка получить персональные данные человека. Важно проверять данные, полученные от незнакомцев и проверять достоверность сообщений у представителей официальных организаций.