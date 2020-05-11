Кэти Перри поделилась первым видео своего ребенка во время УЗИ
35-летняя Кэти Перри готовится к рождению первенца, делясь подробностями о своей беременности. Американская певица недавно опубликовала первое видео своего ребенка, снятого во время УЗИ.
Новая публикация Кэти Перри в соцсети Instagram вызвала восторг у многих поклонников: пост содержал кадры с УЗИ, которые продемонстрировали «бунтарский характер» ребенка. «Когда твоя еще не рожденная дочь показывает средний палец из утробы, ты понимаешь, что у тебя проблемы», - объяснила исполнительница. Поклонники шутили в комментариях, что наследница поп-звезды и Орландо Блума таким образом реагирует на новости о пандемии COVID-19 и мировом кризисе.
Стоит отметить, что Кэти Перри и Орландо Блум обручились еще в начале 2019 года, но так и не узаконили свои отношения. Пара призналась в интервью иностранному изданию, что их свадьбу в Японии пришлось отменить из-за распространения коронавируса. В итоге голливудская семья решила не спешить с церемонией, сосредоточив внимание на более главной задаче - подготовке к рождению дочери. Известно, что связь актеров не всегда была прочной: в феврале 2017 года влюбленные рассталась, но впоследствии возобновили контакт в 2018 году.
Новая публикация Кэти Перри в соцсети Instagram вызвала восторг у многих поклонников: пост содержал кадры с УЗИ, которые продемонстрировали «бунтарский характер» ребенка. «Когда твоя еще не рожденная дочь показывает средний палец из утробы, ты понимаешь, что у тебя проблемы», - объяснила исполнительница. Поклонники шутили в комментариях, что наследница поп-звезды и Орландо Блума таким образом реагирует на новости о пандемии COVID-19 и мировом кризисе.
Стоит отметить, что Кэти Перри и Орландо Блум обручились еще в начале 2019 года, но так и не узаконили свои отношения. Пара призналась в интервью иностранному изданию, что их свадьбу в Японии пришлось отменить из-за распространения коронавируса. В итоге голливудская семья решила не спешить с церемонией, сосредоточив внимание на более главной задаче - подготовке к рождению дочери. Известно, что связь актеров не всегда была прочной: в феврале 2017 года влюбленные рассталась, но впоследствии возобновили контакт в 2018 году.