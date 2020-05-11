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В США на 93-м году жизни умер актер Джерри Стиллер

В США на 93-м году жизни скончался актер Джерри Стиллер. Сведения о кончине отца подтвердил его не менее известный сын Бен Стиллер, опубликовав посвященный родственнику пост в Twitter.

Причиной смерти знаменитости, со слов его наследника, послужили естественные причины. Притом Бен Стиллер указал, что покойный являлся не только прекрасным отцом, но также преданным супругом для своей жены и достойным дедушкой. Не скрывает звезда Голливуда и того, что ему родственника будет не хватать.

Слава пришла к Джерри Стиллеру после его участия в комедийном сериале “Сайнфелд”, где он воплотил Фрэнка Констанцу. Знаменитость также получил за соответствующую роль номинацию на “Эмми”, что произошло еще 1997 году. Несмотря на то, что артист был известен как комик, он играл драматических персонажей на Бродвее.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:32

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