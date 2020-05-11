В США на 93-м году жизни умер актер Джерри Стиллер



I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5 — Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020

Причиной смерти знаменитости, со слов его наследника, послужили естественные причины. Притом Бен Стиллер указал, что покойный являлся не только прекрасным отцом, но также преданным супругом для своей жены и достойным дедушкой. Не скрывает звезда Голливуда и того, что ему родственника будет не хватать.Слава пришла к Джерри Стиллеру после его участия в комедийном сериале “Сайнфелд”, где он воплотил Фрэнка Констанцу. Знаменитость также получил за соответствующую роль номинацию на “Эмми”, что произошло еще 1997 году. Несмотря на то, что артист был известен как комик, он играл драматических персонажей на Бродвее.