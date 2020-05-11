Дарья Мельникова из «Папиных дочек» села на шпагат под водой
Дарья Мельникова села на шпагат под водой. Снимками из новой фотосессии звезда «Папиных дочек» поделилась на странице в Instagram.
Судя по всему, актриса не скучает на самоизоляции, о чем свидетельствуют эффектные кадры, в очередной раз порадовавшие ее фолловеров. Дарья Мельникова показала им 3 фотографии, на которых запечатлена в полупрозрачном кремовом платье и резиновых сапогах на дне бассейна. «Но зато какие ощущения», - подписала сюжеты звезда «Папиных дочек». Как отметили поклонники артистки, не каждый из них смог бы принять участие в таком опасном эксперименте, ведь по снимку видно, что знаменитость не просто задержала дыхание, но и позировала в разных ракурсах. Сначала она выполнила шпагат, затем продемонстрировала балетные этюды. По мнению юзеров, подобные трюки требуют сложной подготовки.
Одному из подписчиков Мельникова даже ответила лично. Он спросил у кумира, что было, когда после съёмки она вылезла из воды. Затем пользователь поинтересовался, остались ли сухими сапоги, на что актриса ответила утвердительно.
Судя по всему, актриса не скучает на самоизоляции, о чем свидетельствуют эффектные кадры, в очередной раз порадовавшие ее фолловеров. Дарья Мельникова показала им 3 фотографии, на которых запечатлена в полупрозрачном кремовом платье и резиновых сапогах на дне бассейна. «Но зато какие ощущения», - подписала сюжеты звезда «Папиных дочек». Как отметили поклонники артистки, не каждый из них смог бы принять участие в таком опасном эксперименте, ведь по снимку видно, что знаменитость не просто задержала дыхание, но и позировала в разных ракурсах. Сначала она выполнила шпагат, затем продемонстрировала балетные этюды. По мнению юзеров, подобные трюки требуют сложной подготовки.
Одному из подписчиков Мельникова даже ответила лично. Он спросил у кумира, что было, когда после съёмки она вылезла из воды. Затем пользователь поинтересовался, остались ли сухими сапоги, на что актриса ответила утвердительно.