Дарья Мельникова из «Папиных дочек» села на шпагат под водой

Судя по всему, актриса не скучает на самоизоляции, о чем свидетельствуют эффектные кадры, в очередной раз порадовавшие ее фолловеров. Дарья Мельникова показала им 3 фотографии, на которых запечатлена в полупрозрачном кремовом платье и резиновых сапогах на дне бассейна., - подписала сюжеты звезда «Папиных дочек». Как отметили поклонники артистки, не каждый из них смог бы принять участие в таком опасном эксперименте, ведь по снимку видно, что знаменитость не просто задержала дыхание, но и позировала в разных ракурсах. Сначала она выполнила шпагат, затем продемонстрировала балетные этюды. По мнению юзеров, подобные трюки требуют сложной подготовки.Одному из подписчиков Мельникова даже ответила лично. Он спросил у кумира, что было, когда после съёмки она вылезла из воды. Затем пользователь поинтересовался, остались ли сухими сапоги, на что актриса ответила утвердительно.